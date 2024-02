Sécurité routière : le port du casque est-il toujours respecté en Martinique ?

"Ceux qui roulent sans casque et se font remarquer en deux roues, souvent, n’ont pas reçu d’éducation". Serge Bunod, président du club "Mécanique pour tous" l’affirme, ces personnes à moto se moquent de tout.

Je pense que les deux que nous avons perdus ont des copains et ils font pareil. Il y a le phénomène de mode, le bikelife (des figures de style en conduisant), une mode en provenance des États Unis. Ils imitent, roulent sans casque, en bonnet ou casquette. Ainsi qu'avec des motos non homologuées. Quand on regarde le profil de ces petits jeunes qui roulent sans casque en général, ce sont des marginaux. Ils s'en fichent de tout.