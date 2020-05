La société Martiniquaise des eaux contrainte par la justice de rétablir l'eau courante à Sainte-Luce, à Rivière-Pilote et à Rivière-Salée

Le collectif "L’eau pour Sainte-Luce –Madinina" a remporté sa bataille juridique face à la SME (Société martiniquaise des eaux) vendredi 29 mai 2020. Les juges du tribunal judiciaire de Fort-de-France impose à la SME de rétablir la fourniture d'eau à Sainte-Luce, à Rivière-Pilote et Rivière-Salée

Brigitte Brault •

Action en justice

Les juges du tribunal judiciaire de Fort-de-France ont tranché ce vendredi après-midi ( 29 mai) dans le dossier collectif "L’eau pour Sainte-Luce –Madinina" contre la SME (Société martiniquaise des eaux).L'opérateur selon le délibéré du tribunal doit rétablir immédiatement l'eau courante du robinet de chaque abonné résidant sur les communes de Sainte-Luce, de Rivière-Pilote et de Rivière-salée et de maintenir pour chacun d'eux cette distribution d'eau pendant un délai de deux mois suivant la présentation de la minute de la décision du tribunal.Les usagers des communes de Sainte-Luce, de Rivière-Pilote et de Rivière-salée, exaspérés par les coupures d’eau récurrentes ont attaqué la SME par la voie d’un référé heure à heure devant le tribunal judiciaire en date du jeudi 28 mai 2020.Les requêtes de 94 membres du collectif « L’eau pour Sainte-Luce –Madinina » contre la SME (Société martiniquaise des eaux) portaient principalement sur le retour au fonctionnement normal de la distribution de l'eau dans les foyers.La SME a été déboutée dans cette action au tribunal judiciaire