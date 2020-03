Les socio-professionnels appellent les pouvoirs publics à réagir face au climat de violence en Martinique

Le comité martiniquais du tourisme et de nombreux socio-professionnels s'inquiètent des conséquences du blocage des touristes allemands à l'aéroport Aimé Césaire samedi dernier (29 février 2020). Ils demandent la protection permanente de l'aéroport et du grand port maritime.

Les images ont fait le tour du monde. Sur les réseaux sociaux. Sur les chaînes publiques et privées dont l'une précise que "Des touristes bloqués dans un bus, insultés et priés de rentrer chez eux. Des pneus crevés. Des militants qui tentent de pénétrer sur le tarmac de l'aéroport Aimé Césaire pour réclamer des contrôles sanitaires plus stricts de tous les voyageurs arrivant sur l'île face à la menace du coronavirus COVID-19.Une cinquantaine de manifestants qui arrivent malgré la présence d'une centaine de gendarmes et de la compagnie départementale d'intervention, à pénétrer sur le tarmac de l'aéroport Aimé Césaire et dans le hall des voyageurs.Les socioprofessionnels martiniquais publient ce matin 3 Mars 2020, un communiqué de presse suite à ces incidents et condamnent ces dérives et appellent à une logique de construction commune.

Le communiqué des socio-professionnels face aux incidents de l'aéroport du 29 février 2020

