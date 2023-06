Soupçons de matchs truqués en R2 : les équipes impliquées doivent finir le championnat

La ligue a établi ce mercredi 14 juin 2023 un calendrier afin que les derniers matchs du championnat de R2 soient joués. Les équipes du CS Vauclinois et l'AS Spiritain soupçonnées d'avoir triché le 29 avril 2023 sont convoquées pour clôturer la saison du championnat de Régionale 2.

Martinique la 1ère •

Malgré la zone de turbulence qui secoue la fin du championnat de football de Régionale 2, les équipes soupçonnées de fraudes doivent terminer la saison. Il y a en jeu le titre de champion de Martinique de R2 et l'accessibilité en division supérieure.

Les dates des matchs pour finir le championnat de R2

Dans un courrier qui est parvenu à notre rédaction, le secrétaire général de la Ligue de Football de Martinique, Jean-claude Varu, a fixé la programmation des matchs en attente depuis les matchs litigieux.

Pour celui qui déterminera le champion de R2 pour la saison 2022/2023, la rencontre est prévue le vendredi 23 juin à 20h entre L'US Riveraine et le CS Vauclinois. Le lieu du match n'est pas encore défini.

Concernant les matchs de barrage d'accession en R1, ils se joueront en match aller le 21 juin à 20h au Saint-Esprit entre le Stade Spiritain et L'Essor. Le match retour se disputera le 24 juin à 15h au Prêcheur entre l'Essor et le Stade Spiritain.

Nous vous rappelons que les dispositions de l'article 189 alinéa 2 des règlements généraux de la FFF précisent que : l'appel n'est suspensif qu'en cas de sanctions financières mais n'arrête jamais l'exécution d'un calendrier en cours. Jean Claude Varu, Secretaire général de la LFM

La FFF devra trancher dans l'affaire "R2 Gate" • ©FFF

L'affaire "R2 Gate" continue

La programmation de ces matchs dans lesquels le CS Vauclinois et le Stade Spiritains sont programmés, ne suspend pas la demande de sanctions de la LFM auprès de la Fédération Française de Football envers ces équipes.

Elles ont déjà été épinglées par la CRED (Commission Régionale d'Éducation et de Discipline) pour avoir tiré profit de matchs truqués. Pour mener à bout le championnat de R2 et l'affaire "R2 Gate", la ligue de football bénéficie de l'appui des services juridiques de la FFF. Une réunion en urgence devrait statuer sur ces dossiers. La LFM précise que "selon les décisions prises par la FFF, les matchs pourraient être modifiés".

Une affaire à suivre...