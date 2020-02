Les syndicats de l'Education nationale maintiennent la pression

Après une entrevue entre l'intersyndicale et deux inspecteurs généraux du ministère de l'Éducation nationale le 12 février 2020, les grévistes poursuivent leur mouvement contre la réforme des retraites et celle du baccalauréat.

Fabienne Léonce/ Brigitte Brault •

Communiqué de l'intersyndicale de l'Education nationale du 12 février 2020 • ©Martinique la 1 ère

Communiqué de l'intersyndicale de l'Education nationale (12 février 2020) • ©Martinique la 1 ère ...

#Martinique, manifestation de l'intersyndicale contre la #ReformeRetraite , devant la tour Lumina à @fdfville , dans un climat bon enfant (vidéo Julita). pic.twitter.com/zvUmnvwxcM — Martiniquela1ère (@Martiniquela1e) February 13, 2020

#Martinique Manifestation contre la #ReformeRetraites devant les locaux de notre station à la tour de @fdfville (images Michel Joseph) pic.twitter.com/n1UEBiR02x — Martiniquela1ère (@Martiniquela1e) February 13, 2020

En musique et en chansons. Les syndicats du 1 et du 2d dégré de l'Education nationale ont manifesté mercredi 12 février 2020 contre la réforme des retraites et du baccalauréat, devant le rectorat de la Martinique situé à Terreville (Schoelcher).Une délégation de l'intersyndicale a été reçue par deux inspecteurs généraux du ministère de l'Education nationale. (Re)voir ce reportage sur des images de Marc-François Calmo.Après cette entrevue, les syndicats se sont estimés insatisfaits. Ils restent déterminés à poursuivre leur mouvement.De son côté, l'Académie de Martinique précise que la session des épreuves communes de contrôle continu (E3C) est "exceptionnellement étendue".

Communiqué de l'académie sur adaptation du calendrier des épreuves de contrôle continu