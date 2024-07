TÉMOIGNAGE. Un jeune homme de 18 ans drogué au GHB à la Mercury Beach en Martinique

C’est dans un simple verre qu’un jeune homme de 18 ans a été drogué au GHB samedi à la Mercury Beach aux Anses d’Arlet.

C’est vrai que j’ai bu dans le verre de certains amis à moi. Donc, c’est sûrement ce qui a joué. On m’a peut-être piqué un certain moment. On est allé aux urgences, ils m’ont fait un bilan sanguin et des tests urinaires. Ils m’ont dit qu’il y avait une infime partie de GHB qui était toujours dans mon sang.