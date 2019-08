La tempête Dorian perturbe les activités en Martinique

#TempêteDorian ODYSSI vous informe qu'en raison des conditions climatiques, l'ensemble de ses services fermera exceptionnellement le mardi 27 aout 2019 et réouvrira le mercredi 28 aout 2019 aux horaires habituels.



Le service d'astreinte reste joignable au 0596712010. pic.twitter.com/AtwQcVRULT — ODYSSI (@ODYSSI_972) August 27, 2019

En raison du passage de la tempête Dorian et par mesure de précaution, la CGSS ferme ses portes au public les mardi 27 et mercredi 28 août 2019. L’accueil reprendra le jeudi 29 août 2019 aux horaires habituels, sauf décision contraire de la préfecture.Annulation des collectes de sang ce mardi 27 août. Prochaine opération samedi 31 août 2019.Les services de la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique), sont exceptionnellement fermés ce mardi 27 août 2019.La CACEM informe son personnel de l’ouverture de ses services aux heures habituelles. La prudence reste de mise sur les routes.Louis Boutrin, président du Parc Naturel de Martinique informe de la fermeture exceptionnelle des services et des sites du Parc Naturel de Martinique (PNM) ce mardi 27 août 2019 :Domaine d’EmeraudeChâteau DubucMoulin de Val d’OrRelais de Saint PierreLes sites administratifs.Reprise des services aux horaires habituels, demain mercredi 28 août 2019, si les conditions le permettent.Le service de la mairie Basse-Pointe est fermé. Madame le maire informe la population pointoise, que la cellule de crise de la commune est activée en mairie. Pour toutes informations composer le : 0596 78 50 44Téléphone satellite : 00 881 631 432 005Le maire de Saint-Joseph rappelle à la population les NUMEROS DE SECOURS D’URGENCE mis à leur disposition en cas de survenance de sinistres sont les suivants :0696 35 04 830696 84 72 070696 25 63 940696 35 17 57Le maire invite la population à redoubler de vigilance et de prudence.Le Président de l'UDAF Martinique Erick Valère informe les familles qu'en raison du passage de la tempête Dorian, la permanence d'accueil, d'écoute et d'informations aux familles au 2 rue Emma Forbas est exceptionnellement fermée ce mardi 27 août 2019.En revanche, les transports terrestres (bus et TCSP dans le centre), maritimes et interîles sont maintenus. L'aéroport Aimé Césaire est ouvert.