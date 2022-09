Tempête tropicale Fiona : suspension des liaisons maritimes entre la Guadeloupe et la Martinique

À cause de la tempête Fiona, les 3 compagnies qui opèrent les rotations entre les îles sœurs ont suspendu leur trafic ce vendredi 16 septembre 2022. Les usagers ont été avertis. Un retour à la normale est prévu durant le week-end, en fonction de l’évolution du temps.

Guy Etienne •

La trajectoire de la tempête Fiona a évolué ces dernières 24 heures. Conséquences, les compagnies maritimes qui assurent les liaisons inter-îles, en particulier entre la Guadeloupe et la Martinique, ont décidé de suspendre provisoirement leur trafic.

L’Express des Îles

"Toutes les rotations sont suspendues" ce vendredi 16 septembre 2022, "en dehors du Fort de France / Sainte-Lucie" annonce L’express des Îles. La reprise entre Fort-de-France, Pointe-à-Pitre en passant par Roseau et Castries est prévue normalement samedi 17 septembre, "sauf si les conditions météo devaient se détériorer de nouveau" précise le directeur général, Roland Bellemare

Jeans for Freedom

Jeans for Freedom a également annulé ses traversées entre la Guadeloupe et la Martinique pour ce vendredi. Les passagers ont été alertés par SMS et par mails.

Val’Ferry

Quant à la compagnie Val’Ferry, elle aussi a arrêté son trafic entre les deux îles sœurs pour cette journée de vendredi. Les passagers qui ont reçu l’information par SMS pourront reprendre la mer samedi après-midi, "si le temps est favorable" précise l’opérateur, sinon ce sera dimanche 18 septembre.

Et si vous aviez prévu de vous déplacer en avion durant le week-end d’une île à l’autre, renseignez-vous auprès de votre transporteur. À la mi-journée, tous les vols étaient maintenus nous a signalé l’accueil de l’aéroport Aimé Césaire de Martinique.