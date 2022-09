Temps encore pluvieux cette semaine sur la Martinique à l’approche d’une "nouvelle onde tropicale active"

La semaine a débuté en Martinique sous le soleil lundi 19 septembre 2022, une accalmie qui devrait faire place dès ce mardi à "un temps mitigé avec une alternance de brèves averses entrecoupées par des éclaircies". Le lendemain (mercredi), ce sera "plus humide à l’approche d’une nouvelle onde tropicale active" prévient Météo France.

Les averses deviennent plus fréquentes et les éclaircies se font plus discrètes en cours de journée.

Cette onde tropicale "potentiellement forte devrait concerner la Martinique, causant des pluies possiblement intenses et orageuses" souligne la météo. "Les alizés virent au Sud-Est et de fortes rafales sont possibles sous les averses".

Pour Météo France, rien d’anormal puisque "nous sommes en période d’hivernage" jusqu’à fin novembre.

Septembre, octobre, novembre, on est vraiment au cœur de la saison des pluies et en général le mois le plus pluvieux c’est novembre. Donc rien d’alarmant, mais on suit cette onde tropicale et son évolution un peu compliquée en milieu de semaine.