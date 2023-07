Tour de Martinique 2023 en yoles rondes: Sara Energies Nouvelles/Autodistribution remporte la première étape

L'absence de vent a donné lieu à une longue première étape du 37e Tour de Martinique en yoles rondes. L'embarcation Sara Energies Nouvelles/Autodistribution a toujours navigué en tête, menacée à plusieurs reprises par UFR - Chanflor et Ets Rosette - L'Appaloosa, respectivement 2e et 3e.

Jeanne Casez •

Son équipage est le premier à toucher terre, ce lundi (31 juillet) sur la plage du Diamant. En trois heures et 55 minutes, Sara Energies Nouvelles/Autodistribution s'impose lors de la première étape du Tour des yoles 2023, entre Fort-de-France et Le Diamant.

Vainqueur l'an dernier, l'équipage de Diani Remy a aussi remporté le prologue de la compétition, dimanche 30 juillet à Fort-de-France. Une victoire symbolique qui a permis aux Marinois de partir les premiers du Fort-Saint-Louis, vêtus du maillot rouge.

2e UFR - Chanflor

3e Ets Rosette - L'Appaloosa

4e Cottrell - Leader Mat

Un départ très lent

Les seize yoles ont quitté la plage de La Française à 10h du matin, devant les spectateurs du Malecon. Difficile pour elles de prendre de la vitesse étant donné l'absence de vent au départ de la course.

Les embarcations avancent seulement à 6 km/h un quart d'heure après le coup d'envoi. Tout s'est donc joué dans la capacité des coursiers à godiller et à bassiner dans un premier temps.

Les Marinois de Sara Energies et les Robertins d'UFR - Chanflor se détachent du groupe, vite rattrapés par Cottrell - Leader Mat et Ets Rosette - L'Appaloosa.

Première étape du Tour des yoles de Martinique 2023. • ©Denis Bouton

Le vent se lève après la première bouée

Le "Fayo" de Royal - Fruits de Martinique dessale une demi-heure après le départ, avant de remater et de réaliser une remontée honorable.

Sara Energies passe la première bouée en tête, talonnée par Rosette, Chanflor et Cottrell avant de creuser l'écart. Une avance de courte durée car le vent se lève un peu vers 11h30 et avec lui, le début d'une autre étape où tout peut arriver.

La tête de course se resserre au large des plages d'Anse Noire et Anse Dufour, aux Anses d'Arlet. Sara Energies et Rosette - L'Appaloosa naviguent presque au même niveau tandis qu'UFR Chanflor se rapproche pour finalement passer devant Rosette au niveau du Cap Salomon.

Duel de patrons à l'arrivée

Une nouvelle fois, l'équipage de Diani Remy prend de l'avance avant Petite Anse. Mais UFR - Chanflor réussit l'exploit de le rattraper au niveau du rocher du Diamant.

La course se termine donc par un duel entre le vainqueur de l'an dernier et Felix Mérine d'UFR, le patron le plus capé de l'histoire du Tour.

Sara Energies résiste et ne se laisse pas dépasser pour autant. Les Marinois remportent la première étape en 3 heures et 55 minutes, 19 secondes devant leurs concurrents.

Derrière, Cottrell - Leadermat et Ets Rosette - L’Appaloosa luttent la troisième place. Rosette l'emporte finalement.