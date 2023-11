"Tout roule pour l'emploi", une action pour trouver du travail en toute décontraction

La 2ème édition de l'action "Tout roule pour l’emploi" menée par La MILCEM, le Madinina Bikers et le GIP DSU (Groupement d'Intérêt Public Développement Social Urbain) a lieu ce mardi 28 novembre 2023. L'événement, autour du sport et de l'emploi, s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Il se déroulera sur les routes des quartiers prioritaires de la ville du Lamentin.

Enfourchez vos vélos! L’action "Tout roule pour l’emploi" menée conjointement par le Madinina Bikers et la Milcem revient pour la deuxième année consécutive ce mardi 28 novembre 2023.

L'événement autour du sport et de l'emploi, permet à des femmes et hommes de 16 à 25 ans, d'entrer en contact avec des chefs d'entreprises et d'être accompagnés dans la recherche d'un emploi au cours d’une randonnée en VTT. Une manière originale de trouver du travail.

Diverses entreprises y participeront : Traparinter, IMS, UFOLEP, Cap Creole, Decathlon, Actual, Gedimat ou EDF Martinique.

Décrocher un emploi de manière ludique

Le peloton composé de jeunes, d'employeurs mais aussi de collaborateurs de la MILCEM partira dès 8h15 de la Direction Générale de la MILCEM au quartier Acajou au Lamentin pour, dans un premier temps, rallier le local du Madinina Bikers, situé à la rue des Nénuphars.

L'idée est de fédérer à travers le sport, d'échanger et faire connaissance sur le parcours entre efforts et encouragements mutuels. Performance, esprit d’équipe, dépassement de soi, voilà des valeurs du sport qui peuvent être de véritables atouts à découvrir en direct chez les candidat(e)s ! La MILCEM et le Madinina Bikers

Après la pause, le peloton repartira en direction du CASE de Pelletier pour un "job training" en toute décontraction.

Le projet « Tout roule pour l’emploi » entre dans le cadre de l’insertion professionnelle qui est un des cinq champs d’intervention de l’appel à projets « Quartiers Solidaires ». Ce dernier vient apporter une réponse à l’une des problématiques bien présente en Martinique : les jeunes sans emploi ni formation.

Pour rappel, lors de la première édition en 2022, 11 jeunes issus du territoire de la CACEM et 11 employeurs avaient relevé le défi.