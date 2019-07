Toute circulation est interdite sur le site du glissement de terrain vieux Chemin de Californie (Lamentin)

Suite au glissement de terrain provoqué par la rupture d’un mur de soutènement d’un chantier sur la voie communautaire Vieux Chemin de Californie à Acajou, le maire du Lamentin rappelle que depuis le jeudi 27 juin 2019, un arrêté interdit formellement jusqu’à nouvel ordre toute circulation automobile et piétonne.



En dehors des personnes dûment accréditées, aucune autre présence n’est autorisée sur le chantier.



"Ce rappel à l’ordre et au respect des consignes intervient suite au constat d’intrusions malveillantes sur le site avec destruction des dispositifs de sécurité mis en place, mais aussi d’intrusions abusives dans les résidences des riverains, qui sont des propriétés privées", confirme le maire du Lamentin qui annonce des mesures appropriées en cas de constats.



Le Maire du Lamentin rappelle que cette interdiction concerne strictement la partie de l’espace du glissement de terrain et n’empêche pas l’accès aux entreprises et aux commerces situés aux abords qui sont toujours accessibles et ouverts.