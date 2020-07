Des travaux sont en cours au Canal de Beauregard, sur la Rocade, la RN2 et la D10

De nouveaux chantiers de travaux lancés par la Collectivité Territoriale de Martinique devraient perturber randonneurs et usagers de la route. Ainsi l'accès au Canal de Beauregard est fermé jusqu'à nouvel ordre et la circulation sera perturbée les prochains jours sur plusieurs portions de route.

Peggy Pinel-Fereol •

Les randonneurs qui avaient prévu de visiter le Canal de Beauregard surnommé "Canal des esclaves" à Fond-Saint-Denis devront changer leur itinéraire. L'accès est fermé jusqu’à nouvel ordre par arrêté du 15 juillet 2020. Le danger est réel, il convient de ne pas braver l'interdiction.

Arrêté Canal de Beauregard

Une affiche indique que l'accès au sentier est fermé jusqu'à nouvel ordre. • ©CTM

Des travaux sur la Rocade, la Route Nationale 2 et la Départementale 10

En effet, d'importants travaux tels que la réparation des fuites existantes en pieds de muret, le curage du canal, le traitement de glissement ou encore la sécurisation du sentier sont prévus afin de sécuriser l’itinéraire de randonnée très prisé.Selon la Collectivité Territoriale de Martinique, "les opérations de remise en état seront effectuées en prenant en compte la situation des irrigants qui utilisent l’eau du canal".Les usagers de la route devront eux aussi faire preuve de patience et de compréhension puisque la circulation sera perturbée sur plusieurs portions de route.Suite à des travaux de réfection du revêtement en enrobé sur la section comprise entre les échangeurs de pont de chaîne et pointe De Jaham dans le sens Fort-de-France Schoelcher, la circulation sera perturbée deet une déviation sera mise en place entre leAinsi il est demandé aux usagers de la route de respecter la signalisation mise en place et de faire preuve de prudence à l’égard des travailleurs du chantier.À Grand rivière, les travaux de mise en sécurité et de renforcement des ouvrages de protection des falaises entrepris au lieu-dit "Grand Porte" se poursuivent. Une coupure ponctuelle de la circulation d’une heure maximale est prévue leEntre Schoelcher et le Prêcheur, des travaux d’entretien des ouvrages de protection des falaises sont entrepris sur la RN 2 de Saint-Pierre à Schoelcher et sur la RD10 entre Saint Pierre et le Prêcheur à compter dusur une période de. Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera alternée par le feu tricolore et alternat manuel deLa Collectivité Territoriale de Martinique recommande la "plus grande prudence aux conducteurs de véhicules circulant sur les portions de routes concernés par les travaux ainsi que le strict respect de la signalisation mise en place".