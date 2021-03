Distribution de colis et courriers suspendue aux Trois Ilets, Diamant et Anses d'Arlet après l'incendie des véhicules

Après l'incendie de plusieurs véhicules de la Poste des Trois-Ilets, une cellule psychologique a été mise en place et une réunion extraordinaire du CHSCT est prévu mardi 2 mars 2021. En attendant, le centre de traitement des courriers et colis est à l’arrêt "jusqu’à nouvel ordre".

Guy Etienne •

Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 février 2021, plusieurs voitures du centre courrier de la poste des Trois-Ilets ont pris feu à l’intérieur d’un parking fermé. Les salariés n’ont pu que constater les dégâts ce lundi 1er mars.

Au total, 15 employés sont impactés et la distribution des courriers et des colis a été interrompue dans la ville, ainsi que dans les communes limitrophes, au Diamant et aux Anses-D’arlet.

Les facteurs restent sans moyens de locomotion depuis samedi 27 février (…). Le bilan s’élève à 5 véhicules entièrement détruits, 2 ayant subi les effets de la chaleur et 2 véhicules recouverts d’une substance visqueuse, inutilisables en l’état. (La Poste)

Personnel, direction et CHSCT se réunissent

Une cellule psychologique a été mise en place au sein de l’établissement. En outre, une réunion extraordinaire avec les partenaires sociaux, le CHSCT et le personnel est prévue mardi 2 mars 2021, informe l’entreprise dans un communiqué daté de lundi 1er mars.

Lors de cette rencontre, les conditions d’hygiène et de sécurité seront plus que jamais au centre des discussions, comme le souhaitent les collaborateurs qui se disent "très choqués".

Quant à l’exploitation du site, il reprendra "dès que les conditions seront réunies" précise la direction, qui a porté plainte.