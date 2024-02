Le Centre d’Incendie et de Secours de Rivière-Salée transféré temporairement aux Trois-Ilets

©Service Com SIS 972 - Adj J. Oulma

Le Service Territorial d’Incendie et de Secours (STIS) de Martinique procède au transfert temporaire des activités et des soldats de Rivière-Salée à la caserne de la ville des Trois-Ilets. C’est à cause "d'un incident technique affectant le réseau de distribution d'eau" survenu au centre saléen.

À compter de ce samedi 3 jusqu'au samedi 10 février 2024, "le personnel et les engins du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Rivière-Salée seront transférés au CIS des Trois-Îlets". Ce déménagement "temporaire" est la conséquence "d'un incident technique affectant le réseau de distribution d'eau" du centre saléen précise le commandement. Cette réorganisation temporaire est réalisée dans le but de maintenir un niveau de réponse opérationnel satisfaisant pendant la résolution de l'incident intervenu sur le réseau d'eau. Cette décision vise à assurer la continuité des opérations d’incendie et de secours, tout en garantissant la sécurité et le bien-être des sapeurs-pompiers affectés à ce CIS. Communiqué de presse des SPM972 du 2 février 2024 Cette cohabitation momentanée des deux casernes voisines aura nécessité un réaménagement de l’espace aux Trois-Îlets. Par avance, le STIS "s'excuse pour tout inconvénient que cette situation pourrait causer".

