Trois morts et quinze personnes portées disparues dans un naufrage au large de Saint-Kitts et Nevis

Partager :

Plus de 30 personnes ont fait naufrage après le dessalage de leur voilier entre Antigua-et-Barbuda et Saint-Kitts et Nevis. L'embarcation, immatriculée en Guadeloupe, avait quitté clandestinement le pays en direction de Saint-Thomas, aux Iles Vierges américaines. Les recherches en mer sont toujours en cours.

Caroline Popovic •

Vers minuit dans la nuit du lundi 27 et mardi 28 mars 2023, un signal de détresse a été réceptionné à la Martinique. Il avait été émis par un voilier, immatriculé en Guadeloupe, en difficulté à 12 miles nautiques des côtes de Saint-Kitts et 40 miles au nord-ouest d’Antigua. Les recherches des gardes-côtes de Saint-Kitts et d’Antigua ont été déclenchées. Les secours ont trouvés des rescapés agrippés à la coque du voilier qui avait chaviré. Seize personnes ont été retrouvées vivantes. Au moins une quinzaine d’autres sont toujours portées disparues. Les autorités à Antigua-et-Barbuda ont confirmé le décès de trois personnes. Trafic illégal d'êtres humains Selon les premières informations, le voilier nommé Jenna B, immatriculé en Guadeloupe, avait quitté le village d’Urlings sur la côte sud d’Antigua-et-Barbuda en toute illégalité et sous couvert de la nuit. Il transportait à son bord, des clandestins camerounais partis du pays en direction de Saint-Thomas dans les Îles Vierges américaines, situés au nord de l’archipel antillais. Il s'agissait d'un trajet de 354 kilomètres. Des ressortissants d'Antigua-et-Barbuda étaient également présents sur le bateau. Depuis leur arrivée à Antigua-et-Barbuda il y a quelques mois, ces Camerounais avaient toujours annoncé que leur destination finale était les États-Unis. Le trajectoire prévu du voilier qui a chaviré entre Antigua et Barbuda et St. Kitts et Nevis • ©google maps Gaston Browne, Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, a promis une enquête. Mon gouvernement va venir en aide aux survivants. Nous allons enterrer les défunts. Et nous allons tout faire pour informer les familles des victimes de cette terrible tragédie. Gaston Browne, Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda. Les recherches se poursuivent dans la zone.

Partager :