Un camion itinérant dédié à l’insertion de proximité des jeunes du centre de Martinique

C’est au quartier Langellier-Bellevue, à Ravine-Vilaine à Fort-de-France, que la MILCEM a inauguré son "truck". Ce véhicule ira à la rencontre des 16 / 25 ans demandeurs d’emploi ou de formation, sur le territoire de la CACEM (Communauté d’Agglomérations du Centre de Martinique).

On s’est dit qu’il faut vraiment qu’on aille au plus près, qu’on aille vers les jeunes, dans leur environnement, là où ils vivent. Donc l’idée pour les conseillers, c’est de faire un accompagnement hors des murs. C’est aussi toucher les jeunes qu’on considère comme des non-recours, des jeunes par exemple qui n’ont pas de carte vitale, des jeunes qui ont des problématiques de santé et qui ne savent pas comment faire et qui vont rester chez eux. On pourra aussi, faire des jobs dating.