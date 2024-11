Un convoi contre les nouveaux projets de grandes surfaces dans le sud de Martinique

Un convoi sonorisé pour protester contre l'implantion de nouveaux centres commerciaux dans le sud de Martinique, auquel a participé le MODEMAS (Mouvement des Démocrates et Ecologistes pour une Martinique Souveraine), créé par l’ancien maire de Sainte-Anne, Garcin Malsa (au micro) - (Dimanche 10 novembre 2024).

"Non à l'implantation de nouveaux centres commerciaux", un message délivré lors d’un convoi voituré lequel a traversé plusieurs communes du sud de l'île dimanche 10 novembre. Il a été conduit par plusieurs organisations citoyennes, professionnelles ou écologiques dont l’ASSAUPAMAR (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Martiniquais) et le parti politique indépendantiste MODEMAS (Mouvement des Démocrates et Ecologistes pour une Martinique Souveraine), créé par l’ancien maire de Sainte-Anne, Garcin Malsa.

C’est en milieu de matinée ce dimanche 10 novembre, que le cortège de véhicules ornés de rubans rouges, a entamé son tour des communes au départ de la gare routière de Carrère au Lamentin. Le premier arrêt s’est effectué à quelques mètres du rond-point de ce parking, où est prévue l'implantation d'un supermarché, sur le territoire de Ducos. Un collectif de riverains s'oppose à ce projet, situé selon lui "en zone inondable et à proximité d’une mangrove". "Menace pour la biodiversité" Les militants estiment que c’est "une menace pour la biodiversité et l'activité économique du bourg" de la ville. Terrain où est prévue l'implantation d'un centre commercial, sur le territoire de la ville de Ducos -(novembre 2024). • ©Christine Cupit Les petits commerçants de Ducos seront directement impactés, puisque c'est leur clientèle qui sera récupérée et à terme c'est leur mort définitive. Marcel Liénafa (membre du collectif) "Manque de terrains pour la canne" Autre commune limitrophe, le Saint-Esprit, au quartier L’avenir, où la problématique est la même qu’à Ducos, avec un autre projet de centre commercial "dans une zone boisée et protégée". Celle-ci a subi en août dernier des inondations, sans compter les répercussions sur l'activité économique du centre bourg. Il y a un manque de terrains pour la canne, pourquoi ne pas créer une expansion à côté, au lieu de cette destruction ? Saint-Esprit n’a pas besoin de ce supplément de commerces. Miguel Duval (militant) Nous, on a besoin de terres pour augmenter la production locale. Jerick Vénitius ( jeune agriculteur, participant du convoi) Au Saint-Esprit, quartier L’avenir, le site d'un futur centre commercial en chantier - (novembre 2024). • ©Christine Cupit Le chantier avance au Vauclin Le convoi sonorisé s’est ensuite dirigé au Vauclin, où les travaux d’un autre centre d’activités commerciales sont déjà bien avancés. Il est implanté à l’une des entrées du bourg (face à une station-service). Au Vauclin, les travaux d’un futur centre d’activités commerciales avancent - (novembre 2024). • ©Christine Cupit Cette matinée d’alerte s’est déroulée à la veille d’une visite de 4 jours du ministre en charge de l’Outre-mer en Martinique. François-Noël Buffet doit rencontrer les acteurs de la grande distribution, souvent porteurs de projets XXL.

