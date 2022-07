Un salon qui porte le nom de l'ex-mannequin international "Mounia"; inauguré à la MFME

Le salon Mounia a été inauguré hier (jeudi 30 juin 2022) à la Maison de la Femme, de la Mère et de l’Enfant (MFME) à Fort-de-France en présence de l’artiste et de l’ex-mannequin, de Jérôme Le Brière le nouveau directeur du CHUM, de médecins, des soignants et d’enfants. Cet espace aménagé et coloré, permet aux enfants hospitalisés de passer quelques heures avec leurs parents.

Fabienne Léonce •

"C’est un espace de réconfort, de bien-être, de ressourcement et tout simplement d’amour", explique Mounia. L'artiste et ex-mannequin a tenu sa promesse. Elle est à l’initiative de ce projet d’aménagement d’un espace dans l’enceinte du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique destiné aux enfants malades et hospitalisés.



Jérôme Le Brière, le nouveau directeur du CHUM, l'artiste et ex-mannequin Mounia, un médecin et une invitée ont inauguré le "salon Mounia" ce jeudi 30 juin 2022. • ©Marc-François Calmo C’est une escapade dans un jardin luxuriant où se mêlent fleurs, rouges-gorges, colibris et papillons nous invitant à sérénité et à l’évasion (Mounia). Mounia Une réalisation de l’artiste Shamika Germain, de l’architecte d’intérieur Gladys Barnay-Perugien et des étudiants du campus caribéen des arts. Ce salon est le résultat concret de fonds issus d’un défilé de mode de haute couture. Il a eu lieu le 26 mai 2022. Un défilé caritatif au grand port maritime de Fort-de-France où 400 convives avaient répondu présents.

