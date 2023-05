Un village des infirmiers libéraux à Rivière-Pilote… pour un autre regard sur le métier

A l’occasion de la Journée Internationale des Infirmiers(es), le syndicat Convergence Infirmière 972 organise en Martinique un village d’informations, de sensibilisation et d’animations sur la plage de l’Anse Figuier, à Rivière Pilote, samedi 13 mai 2023. C’est une opportunité pour le grand public d’appréhender plus concrètement les pratiques quotidiennes et les difficultés de ces professionnels libéraux, qui livrent aussi "leurs sentiments sur la gestion de la crise sanitaire" 3 ans après.

C’est un moment rare que le syndicat d’infirmiers libéraux, Convergence Infirmière 972, propose ce samedi 13 mai 2023, sur la plage de l’Anse-Figuier à Rivière-Pilote, où ces professionnels de santé se réunissent de 9h à 18h.

Il s’agit d’un village d’informations et de sensibilisation sur leurs pratiques quotidiennes, la pénibilité du métier, ainsi que les difficultés inhérentes. Des animations ludiques et sportives sont également prévues.

L’objectif est de fédérer et de rassembler les infirmiers et infirmières de la Martinique, de réconcilier la population avec ses soignants dans un cadre différent dans une ambiance ludique et familiale, en collaboration avec les autres acteurs de la santé (aides-soignants, pompiers, étudiants en santé, etc…). Ce sera également l’occasion d’évoquer la gestion de la crise sanitaire par les soignants, leur sentiment et leur ressenti aujourd’hui. Convergence Infirmière 972

Programme des animations du village des infirmiers et infirmiers libéraux, plage de l'Anse Figuier à Rivière-Pilote (13 mai 2023), dans le cadre de la Journée Internationale. • ©Capture Facebook Convergence Infirmière 972 / DR

La manifestation s’inscrit dans le cadre de la Journée Internationale des Infirmiers.es (vendredi 12 mai 2023), une date marquée par la publication d’un rapport du Conseil International des Infirmières (CII), relatif aux changements préconisés, afin de "créer un système de soins de santé mondial plus résilient, inclusif et efficace".

La profession infirmière fait face à une crise que la pandémie de COVID-19 a simplement mis en pleine lumière et accentué. Le sous-investissement, le manque de ressources et le non-respect des obligations énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ont mis la profession infirmière dans une situation précaire. Le Conseil International des Infirmières (CII)

"Investir en priorité dans les soins infirmiers"

Pour remédier à ce problème, les pouvoirs publics, les organismes de soins de santé et les organismes internationaux doivent investir en priorité dans les soins infirmiers, mettre en œuvre les Orientations stratégiques mondiales, reconnaître la santé et les soins de santé comme un investissement, tenir les engagements à mettre en place la CESU [Chèque Emploi Service Universel] et réaliser les ODD [Objectifs de Développement Durable], et progresser vers des soins plus justes et centrés sur la personne. De cette manière, nous pourrons non seulement renforcer la profession infirmière, mais également créer un système de soins de santé mondial plus résilient, inclusif et efficace, qui donnera corps à la vision d’avenir énoncée dans les ODD. Le Conseil

Les organisations syndicales de la profession et le CII, rappellent que "les infirmières sont en première ligne des soins de santé", ce que la population applaudissait tous les soirs durant la pandémie de Covid-19, et qu’à ce titre, "elles méritent plus de considération de la part des pouvoirs publics".

Les infirmières sont la clé de voûte du système de santé, dispensant des soins essentiels, éduquant, assurant un leadership, soutenant et défendant les intérêts des patients, des familles et des collectivités. Elles jouent un rôle capital en vue de promouvoir la santé, prévenir les maladies, prendre en charge les maladies chroniques et orienter les systèmes sociaux et de santé. Les infirmières sont en première ligne des soins de santé, œuvrant sans relâche pour garantir que les patients reçoivent les soins dont ils ont besoin, souvent dans des contextes difficiles. Aujourd’hui elles font plus d’heures, avec un soutien réduit et dans des conditions plus stressantes que jamais. Le Conseil International des Infirmières (CII)

