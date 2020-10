Une autopsie est en cours après la découverte de restes humains au Robert

Un riverain a fait une macabre découverte en trouvant des os et des restes humains près d'une ravine au Robert (lundi 12 octobre 2020). Une autopsie est en cours au centre hospitalier universitaire de Martinique.

Brigitte Brault •

Lundi avant midi, je suis descendu sous les bois comme d’habitude pour récupérer quelques morceaux de bois pour mes casiers et en remontant, j’ai découvert quelques ossements. Je les ai mis de côté pour éviter qu'ils ne soient emportés par la rivière. J’ai alerté ma mère avant de contacter les gendarmes.

Déploiement des enquêteurs sur le terrain. • ©Martinique la 1ère

Un riverain a fait une macabre découverte hier (12 octobre 2020) vers 15 heures, près d'une ravine à la Pointe La Rose sur la commune du Robert en apercevant des os et ce qui ressemble vraisemblablement à un corps humain en décomposition.Sur place, la brigade criminelle de la gendarmerie et les gendarmes ont prélevé tous les indices nécessaires à leur enquête avant de déposer ces restes humains dans des sacs prévus à cet effet.La famille de Paul Antiste disparu le 25 août 2020, était sur place ce matin aux côtés des enquêteurs. "On se dit que c’est peut être lui", soupire l'un des neveux de l’homme porté disparu.Le Procureur de la République a précisé ce matin (mardi 13 octobre 2020) qu'une enquête pour "Recherches des causes de la mort et identification de la victime" a été diligentée par le parquet de Fort-de-France.Le centre hospitalier universitaire de Martinique procède actuellement à une autopsie qui permettra de confirmer s'il s'agit bien de restes humains et d'essayer d'identifier la victime.