Une "classe flexible" inaugurée au lycée Schœlcher en Martinique

C’est une première pour ces élèves de seconde du lycée Schœlcher. Ils bénéficient depuis quelques mois d’un nouvel aménagement d’une salle appelée "classe flexible". L’espace de la salle est pensé, organisé et aménagé de manière spécifique afin de répondre aux besoins physiologiques et cognitifs des élèves.

Effectivement, moi je suis mieux concentrée quand je travaille sur mon fauteuil, parce que du coup je peux me balancer comme je veux. Je peux notamment me déplacer, je peux me coucher sur les canapés et ça me permet vraiment de me concentrer. On aurait vraiment dit que je suis dans ma chambre.