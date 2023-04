Une délégation martiniquaise déterminée pour les Carifta Games de natation à Curaçao

Ils sont prêts à défendre les couleurs de la Martinique. 21 nageurs âgés de 11 à 18 ans vont concourir dans trois catégories : natation course, eau libre et natation artistique lors des Carifta Games. La compétition est organisée du jeudi 6 au lundi 10 avril 2023 à Curaçao.

Les jeunes martiniquais, qui se sont entraînés à la piscine communautaire du Lamentin jusqu'à la veille du départ, sont déterminés à décrocher des podiums et des médailles du plus beau métal.

J'espère même plus qu'un podium si cela est possible. Minimum deux et au moins deux fois la première place.