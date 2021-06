Une journée sur internet consacrée à l’apprentissage des jeunes en Martinique

Lundi 21 juin 2021, la Direction de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités organise la "journée virtuelle de l’apprentissage". Rendez-vous dès 7h30 sur le site de la DEETS, pour des offres de formations, des conférences et des échanges entre jeunes et employeurs.

En raison du contexte sanitaire encore évolutif, la "journée virtuelle de l’apprentissage" initiée par l’État et la Direction de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, est accessible ce lundi 31 juin 2021 en ligne, de 7h30 à 17h30 (sur le site de la DEETS).

Cette manifestation digitale rassemblera autour des jeunes et des employeurs, les CFA, les opérateurs de compétences (OPCO), les missions locale, l’ASP, l’AGEFIPH et la DEETS, afin de leur présenter "les avantages de l’apprentissage et découvrir la nouvelle offre de formation proposée par les 15 CFA présents sur le territoire".

Ce mode de formation a depuis longtemps fait ses preuves en permettant à des jeunes de se former très concrètement à un métier et de s’intégrer plus facilement dans le monde du travail. (La DEETS)

Affiche de la "journée virtuelle de l'apprentissage" - lundi 21 juin 2021. • ©DEETS

Comme un salon… mais 100% virtuel

Au menu de la journée :

Des conférences métiers pour faire le lien entre l’offre de formation des CFA, les métiers en tension, les métiers émergents et les perspectives d’embauche à la Martinique ;

Une offre de service des opérateurs de compétences ;

Des témoignages d’employeurs pour comprendre l’avantage d’embaucher un apprenti et ceux des jeunes, afin d'appréhender l’intérêt de se former par l'apprentissage ;

Des stands pour aller notamment à la rencontre des CFA, des OPCO et des missions locales.

Au 1er mai 2021, la Martinique comptait 1883 apprentis, contre 1422 fin 2019 (soit +32%). (Source : la DEETS)

Faire le choix de l’apprentissage, c’est investir dans l’avenir. Il est donc nécessaire de continuer à en renforcer l’attractivité et d‘en faire une voie d’excellence, au profit des jeunes et des entreprises. (La DEETS)

