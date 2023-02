Une marche blanche au Gros-Morne pour Marie-Camille Relouzat, victime de féminicide

Ce jeudi 9 février 2023, la municipalité de Gros-Morne, l’UFM (Union des Femmes de Martinique) et l’Association Culture Egalité, organisent une marche blanche pour soutenir les proches de Marie-Camille Relouzat, assassinée devant son domicile le 2 février 2023. Son tueur serait son ex-compagnon.

Caroline Popovic •

Gilbert Couturier, maire du Gros-Morne, une commune de près de 10.000 habitants, décrit Marie-Camille Relouzat comme "une jeune femme impliquée dans la vie de la cité et remplie d'amour pour ses proches."

La marche blanche, organisé par la municipalité de Gros-Morne, l’UFM (l’Union des Femme de Martinique) et l’Association Culture Egalité, partira devant la mairie vers 17 heures.

Les participants passeront devant le domicile de la victime et termineront par un rassemblement au marché agricole et artisanal.

`Rappel des faits

Le 2 février 2023, le tueur présumé de Marie-Camille Relouzat, s’est rendu armé, au quartier Petite Tracée, proche du centre du Gros-Morne. C'est là que se trouve le domicile de son ex-compagne, Marie-Camille Relouzat.

Il s'est servi de l'arme contre la femme âgée de 38 ans, mère de deux enfants, une adolescente de 14 ans et un petit garçon âgé de 7 ans. Il s'est acharnait sur elle. Elle a reçu plusieurs balles dans l’abdomen et dans le dos. Quelques heures plus tard, elle meurt de ses blessures à l'hôpital.

L'auteur présumé des faits, a été interpellé. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte.

Il s’agit du premier féminicide en Martinique en 2023.

L’une des rares à porter plainte

La victime était aide-soignante. Elle avait déjà porté plainte pour violences contre cet ex-compagnon. Elle est l'une des rares femmes à trouver le courage de le faire. Selon l’UFM, la majorité des femmes gardent leur silence.

L’UFM rappelle les phases délicates d’une séparation et les risques encourues pour les femmes et les enfants.

L’Association offre de l’aide et un accompagnement dans son espace d’écoute et d’information, à la Maison de Solange au 58 rue Isambert, Fort-de-France.