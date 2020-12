"Une Martinique sans sida en 2030", objectif des coordinateurs locaux de la lutte contre la pandémie

Guy Etienne •

Tout le monde, quel que soit son âge, son sexe, son lieu de résidence ou ses choix amoureux, a droit à la santé (...). Quels que soient ses besoins en matière de santé, chacun doit disposer de solutions sanitaires disponibles et accessibles, non discriminatoires et de bonne qualité. (Michel Sidibé - Directeur exécutif de l’Onusida)



"Le nombre reste scandaleusement élevé"

On estime que l'accès à la thérapie antirétrovirale a évité 12,1 millions de décès liés au sida depuis 2010 (...).

Mais le nombre reste scandaleusement élevé. (Onusida)



Prévention combinée privilégiée

Les études montrant l’efficacité du traitement antirétroviral pour réduire le risque de transmission du VIH ont ouvert la voie à ce concept innovant. (Onusida & Corevih)

Tous ces nouveaux outils et dispositifs de prévention sont complémentaires et s’adaptent aux conditions de vie de chaque personne. (Corevih)



"Mettre fin à l’épidémie d’ici à 2030"

Mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030 signifierait que le sida n’est plus une menace de santé publique (...), que la propagation du VIH a été contrôlée ou endiguée et que l’impact du virus sur les sociétés et sur la vie des gens a été marginalisé et amoindri, en raison des baisses significatives des problèmes de santé, de la stigmatisation, des décès et du nombre d’orphelins.



Cela signifie une augmentation de l’espérance de vie, l’acceptation inconditionnelle de la diversité et des droits des personnes, une productivité accrue et des coûts réduits au fur et à mesure que l’impact du sida diminue. (Onusida)



Situation en Martinique en 2019

Estimations à l’échelle mondiale en 2019 :

• 38 millions de personnes vivaient avec le VIH, en 2019



• 1,7 millions de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH



• 690 000 personnes sont décédées de maladies liées au sida



• 75,7 millions de personnes ont été infectées par le VIH depuis le début de l'épidémie



• 32,7 millions de personnes sont décédées de maladies liées au sida depuis le début de l'épidémie



• 25,4 millions de personnes de personnes avaient accès à la thérapie antirétrovirale



(Sources : Onusida)

