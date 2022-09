Une méthode progressive de lecture et d'écriture pour adulte présentée pendant la semaine de l'illettrisme en Martinique

Deux autrices, Nicole Anne Parfait et Isabelle Facelina Chaumet, ont publié "Apprendre pour s'envoler", un ouvrage paru aux éditions Orphie, pour redonner confiance aux apprenants. La nouvelle méthode a été présentée aux chefs d’entreprises et au public, pendant cette semaine de l'illettrisme.

Le pari est ambitieux et pédagogique pour cette méthode innovante permettant aux adultes d’acquérir une maîtrise des compétences de bases que sont la lecture, le calcul et l’écriture. La création de cette méthode jaillit d’un constat. Les ouvrages nationaux utilisés pour les apprenants ne correspondaient pas à leur environnement culturel. La majorité des supports utilisés par les adultes illettrés n'ont pas d'emprise locale.

Les auteurs

Nicole Anne Parfait et Isabelle Facelina Chaumet ont trouvé à travers une grande complicité et un travail collaboratif, le moyen d’éveiller l’intérêt de l’apprenant en le plongeant dans son environnement culturel local.

Une méthode innovante contre l'illettrisme créée par 2 martiniquaises, Isabelle Facelina Chaumet et Nicole Anne Parfait.

Nicole Anne Parfait, directrice de publication d’un hebdomadaire guyanais, éditrice et auteure d’ouvrages sur les traditions créoles en Guyane, est formatrice indépendante pour adultes en illettrisme.

J’ai commencé par transposer cet enseignement dans un contexte local en faisant référence aux fruits, aux légumes, à l'environnement culturel. J'ai utilisé comme support des fiches. Ma fille m'a aidé à vulgariser ce travail d'enseignement dans un classeur. Nicole Anne Parfait - Co-autrice de la méthode progressive de lecture et d'écriture

Isabelle Facelina Chaumet, formatrice en droit social et droit du travail, a exercé en tant qu’avocate 15 ans au barreau de Fort-de-France.

Quand ma mère m'a fait part de son travail et m’a montré ses fiches, j'ai vu une application l’exercice de mon métier. Je rencontrais des salariés et des chefs d’entreprises qui ont des problèmes d’écriture et de lecture ou qui présentaient une maîtrise insuffisante des compétences de base. Je me suis lancée dans la recherche pour comprendre et aussi proposer des actions. Voilà comment je me suis intéressée à ce fléau. Puis j'ai participé à la réalisation de cet ouvrage avec ma mère. Isabelle Facelina Chaumet Co-autrice de cette méthode progressive de lecture et d'écriture

Un ouvrage coloré

Mère et fille ont écrit un ouvrage permettant un apprentissage progressif pour une plus grande autonomie familiale, professionnelle et citoyenne.

"Apprendre pour s’envoler" donne le ton à une méthode progressive d’apprentissage de lecture et d’écriture pour adultes. Il s’agit de motiver l’apprenant et de l’inciter à travailler à son rythme pour s’approprier sans contrainte des connaissances et compétences de base.

Les autrices ont commencé par un abécédaire permettant au lecteur de redécouvrir l’alphabet, des définitions, l’association des voyelles et consonnes, les signes de ponctuation, des règles de grammaire et des conjugaisons. Cette mise en condition est ponctuée d’exercices permettant la pratique.

Au cours de cette semaine nationale qui se termine le 15 septembre 2022, Nicole Anne Parfait et Isabelle Facelina Chaumet ont pu sensibiliser des chefs d'entreprise et des salariés sur ce fléau.