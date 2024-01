Une place du Prêcheur porte le nom de Loulou Boislaville, chantre du folklore martiniquais

C'est à l'occasion du programme culturel mensuel "Sé Ta Nou Menm " initié par la Collectivité Territoriale de Martinique, qu'une place publique du Prêcheur a été inaugurée ce dimanche 21 janvier 2024 au nom de feu Loulou Boislaville. De son vivant, il défendait les traditions folkloriques et populaires telles que la Noël et le carnaval. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités et de quelques proches.

Les festivités ont débuté ce dimanche 21 janvier 2024, par un défilé dans la rue principale de la commune du Prêcheur (au nord Caraïbes), en direction de la nouvelle place "Loulou Boislaville".

Le dévoilement de la plaque en présence de la famille Boislaville • ©D.B.

)Le dévoilement de la plaque s'est déroulé en présence du maire prêchotin, Alain Germain-Duton, d'autres élus de villes voisines et de Marie-Ange Ravin, vice-présidente de la commission culture arts et patrimoine de la CTM.

Marie-Ange Ravin (au premier rang), vice-présidente de la commission culture, art et patrimoine de la CTM • ©Daniel BETIS

Après les discours officiels, place aux témoignages de personnes qui ont connu et travaillé avec Loulou, le surnom de cette grande figure du folklore local. C'est le cas de Suzon Sainte-Rose, l'actuelle présidente du Grand Ballet et de Léandre Moreau, le directeur de la plus ancienne troupe de danses traditionnelles de l'île.

Parmi les invités qui ont assuré le spectacle, le représentant des Troubadours de Noël, Charles Rémion, la chanteuse Céline Flériag, ainsi que la fille de Loulou Boislaville, l'artiste Zaza.

La pli ka tombé composition de Loulou Boislaville interprétée par sa fille ZAZA • ©Daniel BETIS

Sur la petite scène, après la fille, la petite fille, Cathy Boislaville, infirmière de profession comme le fut son grand-père... et interprète amatrice.

Cathy Boislaville "Désespoir" oeuvre de son grand-père • ©Daniel BETIS

On retiendra aussi la prestation de l'orchestre du Grand Ballet, placé sous la direction musicale de Jean François Mongis au piano, avec Michel Bambou à la batterie, Christian Eugénia aux percussions, Denis Laveau à la basse, Roro Kaliko à la guitare et à l'accordéon, ainsi que Mathias Ragald, clarinettiste et saxophoniste.

Toute une vie au service de la culture

Loulou a perpétué de son vivant, les grandes traditions populaires comme Noël et le carnaval. Avec le groupe folklorique devenu plus tard, le Grand Ballet de Martinique, il a fait le tour du monde tel un ambassadeur mandaté.

Auteur-compositeur et interprète, on lui doit le livret des cantiques traditionnels de la nativité. Quant aux ritournelles carnavalesques, il en a été le parrain, avec des chansons comme "Bo Fè A", "A Bi A Bi"... et bien d'autres.

Né le 8 janvier 1919, Lucien Louis Boislaville est décédé le 15 mars 2001. Cet acteur emblématique de la tradition martiniquaise, aurait eu 105 ans s'il était encore de ce monde en 2024.