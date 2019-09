L'Université et le groupe Hayot offrent des perspectives aux jeunes

Forum des étudiants Pres de 5000 jeunes ont participé ce matin au "forum des étudiants, des métiers et des carrieres" sur le campus

Pres de 5000 jeunes ont participé mercredi matin (25 septembre 2019), au "forum des étudiants, des métiers et des carrières" sur le campus de Schoelcher.C'est la 9e édition de ce rendez-vous organisé depuis 2010 par l'Université des Antilles et le groupe économique Bernard Hayot (GBH). Cette séquence est destinée aux jeunes pour rencontrer le monde du travail et prendre des contacts pour un emploi à venir. Pour chacun de ces jeunes, il faut tout soigner avant un entretien d'embauche ou de stage : tenue, attitude, élocution...si ces détails sont négligés, les portes peuvent se fermer.