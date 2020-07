Les Universités de la Caraïbe et l’Agence Universitaire de la Francophonie signent un partenariat

La rentrée des universités de la Caraïbe dans un contexte post COVID-19 était au centre d’une discussion virtuelle entre les doyens des facultés de la région, les représentants de l’Agence Universitaire de la Francophonie et l’UNESCO. Un accord de partenariat a été signé.



Caroline Popovic •

Besoin d’un partenariat post COVID-19

l'Agence Universitaire de la Francophonie en Tunisie. • ©AUF

L’accord signé entre l'Université de la Caraïbe qui représente une trentaine de facultés dans la Caraïbe et en Amérique Latine, et l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), présent dans 118 pays du monde, devrait aider la pérennité des universités.Dans la Caraïbe, la pandémie de COVID-19 risque d’affecter les inscriptions universitaires à la prochaine rentrée. Dans beaucoup de pays, l’enseignement supérieur est payant. À cause de la crise économique, des étudiants pourraient reporter leurs entrées en faculté.Les participants à la réunion virtuelle, diffusée sur la chaine YouTube de l'Université des West Indies, ont échangé sur le besoin d’un partenariat post COVID-19.Le professeur Hilary Beckles, doyen de la faculté de l’Université des West Indies, le professeur Eustase Janky, président de l’Université des Antilles, le professeur Saulo Neiva, directeur caribéen de l’Agence Universitaire de la Francophonie ainsi que le directeur de l’UNESCO de l’Institut de l’enseignement supérieur de l’Amérique Latine et la Caraïbe, veulent mettre en place des stratégies de développement et de financement pour les institutions.L’accord signé à la sortie de cette réunion entre le groupe Universités Caraïbe et l’Agence Universitaire de la Francophonie devrait également améliorer la qualité du secteur universitaire caribéen et assurer une meilleure coordination des thématiques prioritaires de la région.