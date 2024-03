Vénézuéla : Maria Corina Machado, principale opposante du Président Nicolas Maduro, dans une mauvaise passe

Deux opposants au pouvoir ont été interpellés manu militari par les services de renseignement vénézuéliens ces derniers jours. Il s’agit de l’ancienne députée Dignora Hernández et d’Henry Alviarez, deux éminents membres de l’équipe de campagne de Maria Corina Machado.

Ils sont accusés comme 7 de leurs camarades, d’un vaste complot par le procureur de la république et ce ne serait que le début.

Le ministère public a demandé neuf mandats d'arrêt, dont deux ont déjà été exécutés. Les arrestations de Henry Alviarez et Dinorah Hernández ont été rendues effectives. Et des enquêtes sont en cours avec des mandats d'arrêt contre Oswaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar Gonzalez Moreno, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martinez Mótola, Magalli Meda.

Le procureur se base entre autres sur ce qui est présenté comme les aveux d’Emill Brandt, un membre du parti de Machado déjà arrêté. Il aurait avoué un plan ayant pour finalité de renverser le régime Chaviste et même d’assassiner Nicolas Maduro, avec l’appui de l’ennemi de toujours du pouvoir en place, les Etats-unis.

Corina Machado, qui continue à faire campagne malgré son inéligibilité crie au mensonge et appelle à l’aide la communauté internationale.

Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est montrer nos visages et montrer nos visages ensemble. Et face à cette aberration d'un régime, qui aurait pu penser que c'était un moment où les gens auraient peur et ne voudraient pas se présenter ici. Et vous y êtes, nous y sommes. De la part de la communauté internationale, nous attendons bien plus que de bons vœux, car ce qui se passe ici est réel, c'est du muscle et du sang. Des familles qui sont en détresse maintenant parce qu'elles ne savent pas où se trouvent leurs proches.