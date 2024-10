Vie chère en Martinique : la CTM propose "l’installation immédiate d’un comité technique de suivi du protocole"

Tandis que la mobilisation se poursuit à l’appel du RPPRAC (Rassemblement pour la Protection des Peuple et des Ressources Afro Caribéens) à l’origine de ce nouveau mouvement social contre la vie chère, le président du conseil exécutif de la CTM, Serge Letchimy, appelle à la mise en place d'un "comité technique", pour "superviser les travaux relatifs à la baisse des prix".

La proposition a été faite au préfet du territoire indique le communiqué du 17 octobre de la Collectivité, afin de "marquer le début concret de l’application des mesures pour préserver le pouvoir d’achat des martiniquais".

Ce comité technique est essentiel pour garantir l'exécution des mesures prises. Composé des services de l’État, de la Collectivité Territoriale de Martinique et d’acteurs économiques, il sera chargé de superviser les travaux relatifs à la baisse des prix et se réunira chaque semaine pour coordonner et suivre les actions.