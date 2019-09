Vigilance jaune : la mer reste dangereuse sur le littoral martiniquais

Le centre météorologique de Martinique a publié un bulletin à 17 heures ce mardi 24 septembre 2019. La vigilance jaune est de rigueur jusqu'au mercredi 25 septembre dans la matinée. Elle concerne l'état de la mer.



Depuis le passage de la tempête Karen, actuellement sur Porto Rico, la mer reste dangereuse à la côte, créant une agitation inhabituelle et quelques déferlements sur le littoral.



Les principales manifestations sont visibles du côté Caraïbe avec une houle de sud-ouest qui devrait progressivement s'atténuer dans la nuit et s'orienter à l'ouest puis au nord-ouest. Les creux moyens sont de l'ordre de 0m50 à 0m80. Ils continuent de s'amortir progressivement jusqu'à 0m40 cette nuit.



L'appareil qui mesure les vagues, le houlographe, situé dans la baie Fort-de-France a enregistré des hauteurs moyennes de vagues jusqu'à 0m90 et des hauteurs maximales jusqu'à 1m40.



La fin d'alerte est envisagée pour le mercredi 25 septembre dans la matinée.