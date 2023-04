Vigilance Jaune météo encore en Martinique, pour fortes pluies et orages

Le Centre Météorologique de Martinique maintient la Vigilance Jaune en Martinique ce mercredi soir (26 avril 2023) jusqu’en matinée du jeudi 27. L’île est toujours concernée par une masse d'air humide et instable. "Cette situation associée à la faiblesse des Alizés orientés au Sud-Est, reste favorable aux développements nuageux porteurs d'averses localement intenses".

Guy Etienne •

Encore de la pluie et des orages dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 avril 2023 comme la veille, à cause d’une "masse d'air humide instable" et de la "faiblesse des Alizés".

En soirée et nuit prochaine, des passages nuageux venant du sud vont continuer de traverser notre territoire, en délivrant des averses. Elles pourront être parfois soutenues surtout sur les mornes et la façade atlantique, mais ne sont pas exclues ailleurs. Météo France

Selon les prévisionnistes, "une accalmie devrait intervenir" dans la matinée de ce jeudi.

Données observées

Durant l’après-midi de mercredi, les averses ont concerné essentiellement le centre et le nord du territoire. En 12 heures, on a relevé 71.0 mm à Basse-Pointe, 66 mm au Marigot, ou encore 60 mm à Sainte-Marie.

"Des cumuls de l'ordre de 50 à 80 mm en 3 heures, voire localement plus sont possibles" ajoute Météo France. La prudence reste de mise.