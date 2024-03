Vigilance JAUNE météo ce samedi après midi sur le centre de la Martinique en particulier, pour "fortes pluies et orages"

Dans un bulletin émis dans l’après midi de ce samedi 9 mars 2024 à 15h11, météo France active la vigilance JAUNE pour fortes pluies et orages. Cette prévision concerne "principalement les hauts mornes et les alentours de Fort-de-France" jusqu’en fin de journée.

À la faveur d'un Alizé faible, "des brises de mer se mettent en place sur le littoral Caraïbes, favorisant le développement de bourgeonnements sur le relief et peuvent déborder en plaine" annonce météo France, d’où la vigilance JAUNE sur le centre de l’île et les hauts mornes en particulier.

Les averses, qui concernent principalement les hauts mornes et les alentours de Fort-de-France, peuvent être stationnaires et donner des cumuls de l'ordre de 70 mm sur 6 heures. Elles doivent s'estomper en fin d'après-midi. En seconde partie de nuit, de nouvelles averses soutenues sont attendues et devraient impacter l’extrême Nord de l'île, sans atteindre d'importants cumuls. Puis, en matinée de nouvelles brises de mer doivent se remettre en place. Météo France Martinique

"De nouvelles ondées" attendues ce dimanche

Il est déjà tombé 56.3 mm en deux heures à la station de Pointe des Nègres à Fort-de-France observent les prévisionnistes, et entre 70 et 75 mm sur 3 h estimée à Schoelcher et à Grand-Rivière.

"Demain [dimanche 10 mars], de nouvelles ondées sont plausibles dans une situation similaire" d’après les prévisions futures. Les consignes de prudence sont rappelées, en particulier à proximité des cours d'eau.