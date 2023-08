Violence en Martinique : des témoignages inquiétants au cours de ces derniers jours

Plusieurs témoignages confirmés par la police et le parquet de Fort-de-France, indiquent une recrudescence de vols à mains armées ces derniers jours en Martinique.

Joseph Nodin & Franck Edmond-Mariette •

Dimanche soir (20 août) vers 20h30, sur la route près de l'aéroport, un couple assiste au décollage des avions lorsque soudain 2 individus armés à bord d'une petite voiture de marque italienne, arrivent d'un air menaçant. Ils veulent voler le véhicule. Devant la réticence de la femme qui se trouve au volant à ce moment-là, l'un des malfaiteurs tire en l'air pour l'impressionner. Le couple cède la voiture sous la pression.

Ce lundi matin (21 août) aux environs de 1h20, une voiture est en panne dans la voie du TCSP près du centre commercial d'Acajou au Lamentin.

À bord, une femme, sa mère, son frère et un bébé. Selon les victimes, une bande de 4 individus masqués et armés, veut là aussi voler la voiture. La femme résiste mais l'un des bandits braque le bébé avec son arme. Les occupants de la voiture sont contraints de remettre une chaîne en or. Les malfrats prennent ensuite la fuite.

"Les 4 individus avaient à la fois l'accent de Martiniquais et d'anglophones", selon les victimes.

Policiers sur le terrain (illustration) • ©Thierry Sokkan

S'agit-il de la même bande ou de groupes éclatés un peu partout en Martinique ? La situation inquiète.

Les auteurs présumés de ces faits de violence sont recherchés par les forces de l'ordre grâce aux détails fournis par les personnes attaquées.

Le parquet de Fort-de-France confirme cette recrudescence d’agressions par arme à feu en Martinique.

Ces faits interviennent au lendemain d'une grande manifestation de motards contre la violence. Ils sont révulsés par la récente mort brutale de l'un d'entre eux. La moto d'un jeune homme de 29 ans, tué par balles le 31 juillet à Rivière-Salée, a supposément été dérobée par une bande armée à la suite du meurtre.

Plus récemment, un livreur a lui aussi été abattu par balle au volant de sa voiture.

Les enquêtes sont en cours.