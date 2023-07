Yasuké, le premier samouraï noir, bientôt en jeu vidéo

Auteur de plusieurs essais dont "Noirs dans les camps nazis" ou encore "La Mauresse de Morret", Serge Bilé écrit l'histoire cachée des noirs. Grâce à l'adaptation de son livre "Yasuké samouraï noir" en jeu vidéo, le Franco-Ivoirien poursuit son travail de transmission. Sortie prévue en 2024.

Jeanne Casez & Daniel Bétis

Yasuké, c'est le nom d’un esclave au destin hors du commun. Transporté jusqu'au Japon dans la deuxième moitié du XVIe siècle, ce Mozambicain est devenu le premier samouraï noir de l'histoire.

Serge Bilé raconte son incroyable parcours dans un livre intitulé Yasuké samouraï noir, paru en 2018 (Editions Owen Publishing). Attaché à rétablir l'histoire des peuples noirs, l'auteur Franco-ivoirien va aujourd'hui un peu plus loin.

Afin d'élargir son audience et la notoriété de son samouraï préféré, il a décidé d'adapter Yasuké en jeu vidéo.

Premier samouraï étranger du Japon

Né sur l'île de Mozambique au large du pays africain éponyme, Yasuké fut esclave d'un jésuite italien. Un maître qu'il suivra jusqu'au Japon à la fin du XVIe siècle. Là, il est laissé à la garde d'Oda Nobunaga, un des plus grands seigneurs féodaux de la région.

Impressionné par les capacités physiques, intellectuelles et en particulier linguistiques de l'esclave, Nobunaga en fait son homme de confiance. Jusqu'à l'adouber "Yasuké" : le premier samouraï étranger du Japon.

Le guerrier n'est d'ailleurs connu que sous son nom nippon, celui de sa naissance n'ayant pas (encore) été retrouvé.

L'écrivain Serge Bilé. • ©Viviane Dauphoud-Eddos

Un jeu d'action au cœur du XVIe siècle

En collaboration avec Serge Bilé, la société conceptrice du jeu vidéo Yasuké entend transporter ses utilisateurs dans une aventure épique au cœur du XVIe siècle.

Le principe du jeu : traverser trois régions du monde - l'Afrique, l'Inde et le Japon - pour atteindre son ultime "climax".

Le 24 juin, à l'Haÿ-les-Roses en Ile-de-France, Serge Bilé donnait une conférence sur Yasuké en présence de Michelle Jean-Baptiste, la directrice des éditions Owen Pusblishing. L'occasion pour l'auteur de commenter son projet de jeu vidéo.

Cette expérience immersive demande d'incarner un jeune aventurier audacieux dont le destin sera de devenir un héros légendaire. En plus des combats, le joueur doit résoudre des énigmes, des puzzles, des casse-têtes et des défis nécessitant une réflexion stratégique. Serge Bilé, écrivain Franco-ivoirien

Un "gameplay" riche et varié

Au-delà de compétences tactiques, le jeu requiert une certaine motricité. Les combats nécessitent en effet de créer des combinaisons de mouvements rapidement.

Il sera par ailleurs possible de personnaliser son personnage en lui choisissant une apparence, des compétences et un équipement.

Le but étant d'offrir un gameplay [des possibilités de jeu, ndlr] riche et varié, et ce, dans différents types d'environnement.

Actuellement en train de développer le concept, les partenaires se déplacent pour expliquer et solliciter des contributions. Le jeu devrait être disponible en 2024.