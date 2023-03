Zone de la Lézarde, dépôts des bus, mairie de Fort-de-France, bloqués au 3e jour de la mobilisation contre la réforme des retraites en Martinique

Comme prévu la veille, au moins 3 organisations syndicales poursuivent la mobilisation sur le terrain ce jeudi 9 mars 2023. Le blocage le plus important se situe à l'entrée de la zone industrielle de la Lézarde au Lamentin.

Grégory Gabourg & Manuel Larade •

L’intersyndicale constituée surtout de 3 organisations actives sur le terrain, monte encore d’un cran avec une possible opération molokoy (ralentissement) aujourd’hui sur les routes.

Comme hier, la circulation devrait être fortement perturbée sur plusieurs axes routiers. Conséquence de la reconduction de la mobilisation contre la réforme des retraites.

Les barrages installés en divers lieux, hier ont été renforcés…

La stratégie reste la même, c'est le blocage économique de tous ceux qui font du profit sur la tête des malheureux et qui font que Macron continue ses saloperies par le biais du Medef (NDLR, Mouvement des entreprises de France). Nous savons que tous ces employeurs sont au Medef, c'est cette organisation qui mène Macron par le bout du nez. Franck Raymond de la CDMT, interrogé par Manuel Larade

Le militant de la CDMT précise cependant que son syndicat et la CGTM n'empêche pas la circulation des usagers de la toute. "Nous bloquons l'économie et les profiteurs" insiste Franck Raymond.

Quelques mètres plus loin, à Carrère au Lamentin, une opération molokoy semble se préparer avec des véhicules ornés de drapeaux de la CSTM.

Par ailleurs la mairie de Fort-de-France est bloquée par CGTM/SOEM, majoritaire dans cette collectivité.

Etudiants en mouvement

Mobilisation contre la réforme des retraites que rejoignent les étudiants de l’Université des Antilles.Ils prévoient de manifester ce jeudi matin sur le Campus de Schoelcher. Mobilisation contre le projet de réforme des retraites, mais aussi contre un certain nombre de dysfonctionnements observés sur le site : absence d’éclairage le soir, manque de toilettes ou problèmes d’insalubrité à la cité universitaire.

Transports toujours à l'arrêt dans le centre

Côté transport, pas de bus sur le réseau du Centre. Une trentaine de lignes restent hors-service, comme les deux du TCSP. Bus et BHNS ne peuvent toujours pas sortir, à cause d’un blocage des centres techniques de l’Etang Z’Abricots, à Fort-de-France et de Lareinty, au Lamentin…