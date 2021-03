Zouk t.v c'est fini... sur la TNT

À compter du 1er avril, Zouk t.v ne sera plus visible gratuitement sur la TNT . Mais la chaîne privée va continuer d'émettre via les opérateurs payants (Canal Sat, SFR, TV Caraïbes) et sur sa page Facebook.

Guy Etienne •

Il y a un an et demi, l’autorisation d’émettre de Zouk t.v sur la TNT n’a pas été renouvelée par le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel). À partir du 1er avril 2021, la chaîne privée sera visible uniquement sur les bouquets payants et sur sa page Facebook.

Zouk t.v ne s’arrête pas. Nous continuons d'émettre sur le câble, sur Canal Sat et TV Caraïbe. (Emmanuel Granier - patron de la chaîne)

Interrogé par Eddy Marajo sur sa propre chaîne, selon le directeur de Zouk t.v, l’ex préfet Robine aurait demander aux parlementaires martiniquais "d’interpeller le gouvernement lors des questions à l’assemblée" sur cette disparition programmée de ZTV sur le numérique terrestre.

J’ai sollicité ...je pense n’avoir pas été entendu....Donc des fois tu veux te battre, et à un moment on se dit, mais pourquoi ?! Je ne suis pas désespéré, je ne suis pas en train de baisser les bras, mais quand même, cela m’interpelle (...) et cela a aussi interpellé beaucoup de personnes...elles ne comprennent pas. (Emmanuel Granier)

Emmanuel Granier interrogé sur le plateau de sa chaîne par Eddy Marajo, à propos de l'avenir de Zouk t.v • ©Capture Facebook Zouk t.v / DR

Emmanuel (Mano) Granier précise dans son entretien, "je ne suis pas entrain de m’insurger parce-qu’il y a une autre télévision qui va arriver", en faisant allusion à l’installation de Zitata tv, un projet du Martiniquais Max Monrose, lequel a encore du mal à démarrer. Le lancement a en effet déjà été repoussé à deux reprises.

Le système qui s’appelle multiplexe que j’ai monté, qui m’a coûté très cher, me permet de diffuser 10 chaînes de télévision. Donc le préfet Frank Robine me disait que le CSA est en train de se tirer une balle dans le pied, puisqu’au lieu de vouloir supprimer une télé pour en mettre une autre, il y a la possibilité de laisser ces deux télés co-exister, d’autant que sur la TNT dans l’hexagone, il y a une trentaine de chaînes et non des moindres.

"Quelque chose n’est pas claire"

Toutes les grandes sont réunies. Quand vous regardez la TNT en Martinique, il y a 11 chaînes, vous avez vite fait le tour. Donc le préfet me disait qu’il y a quelque chose qui n’est pas claire. (Mano Granier)

"Si je peux relancer l’opération pour que les 10% de personnes qui ne peuvent voir Zouk t.v que sur la TNT, ce sera que du bonheur pour moi" ajoute le dirigeant de la station privée.