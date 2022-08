112 065 élèves font leur rentrée cette année

À Mayotte, ils sont 3109 nouveaux élèves à faire leur rentrée dans le premier degré, soit +5,4%. À titre comparatif, en 2021, il y avait 3766 élèves en plus. En tout, ce sont plus de 61 000 élèves qui sont scolarisés dans le premier degré.

Dans le 2nd degré, on comptabilise 50 986 élèves. Cette année scolaire 2022-2023, il faut noter +1473 élèves, soit +3,1%, contre +1445 élèves en 2021.

L’académie de Mayotte (grand employeur de contractuels) annonce que 7200 enseignants seront devant ces élèves.

À cette rentrée, nous aurons de nombreuses créations de postes qui se rajoutent aux 8300 personnels dont 7200 enseignants.Dans le premier degré : + 189 nouveaux postes à la rentrée 2022 contre 155 à la rentrée 2021. Au second degré : + 138 nouveaux postes à la rentrée 2022 contre 110 à la rentrée 2021. Il reste environ 3% de postes encore non pourvus dans le second degré.

Un renfort de la vie scolaire (+10 CPE, +15 AEd à la rentrée 2022) et des postes d’infirmiers et d’assistants sociaux (+5 cette rentrée).

Chaque année, la grande interrogation reste le nombre de postes non pourvu mais sur ce point le rectorat essaye de rassurer.

Tous les postes sont pourvus dans le premier degré et il reste environ 3% de postes encore non pourvus dans le second degré (contre 4,5% l'an dernier où nous avions déjà une rentrée sans "trou" majeur) ; sans attendre, pour cette rentrée les remplaçants seront mobilisés et nous finir continuer à recruter (des personnels sont encore en train d'arriver de métropole). Il n'y a pas de discipline particulièrement problématique.