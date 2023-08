117 000 gourdes destinées aux élèves de Mayotte pour pallier aux coupures d’eau

Les établissements scolaires ne sont pas épargnés par les coupures d’eau. Si des cuves y sont installées, l’eau stockée ne peut pas être utilisée pour la boisson. Pour remédier à ce problème, le rectorat et la Caisse de sécurité sociale de Mayotte distribuent une gourde à tous les élèves de l’île.

Aliloiffa Rainat •

L’annonce avait été faite par la préfecture, et elle est confirmée par l’académie de Mayotte et la Caisse de sécurité sociale. 117 000 gourdes seront remises à tous les élèves du département, du premier et second degré. La distribution se fera de manière progressive à partir du 28 août.

Cette mesure fait partie des solutions proposées par le Comité de suivi des ressources en eau, suite à l’annonce des coupures de 48h toutes les 24h. « Reconnaissant l’urgence de cette situation, la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte a décidé un financement spécifique afin d’apporter son soutien à cette opération de l’Académie de Mayotte, soit un apport de la CSSM de 341 129,42 € pour un montant global de 485 203,29 €. »

Voici la gourde qui sera donnée à tous les élèves de Mayotte durant cette crise de l'eau. • ©Rectorat de Mayotte

Pour rappel, les établissements scolaires ne sont pas épargnés par les restrictions en eau, même si selon la préfecture de Mayotte certains « sont raccordés à des chemins de l’eau, non soumis aux coupures. »

Il ne reste plus qu’à savoir comment les enfants vont remplir ces gourdes s’il n’y a plus d’eau dans les robinets.