15 mois de prison ferme pour avoir braconné des tortues

Aminat Ouildamedine •

Ils ont été arrêtés lors d’un contrôle routier réalisé par les fonctionnaires du groupe appui opérationnel (GAO) de la police aux frontières. Les gendarmes de la brigade de Mtsamboro ont également été appelés en renfort. Les quatre mis en cause ont été présentés devant la justice et « jugés en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) pour capture, enlèvement et destruction d'espèce animale non domestique protégée, ils condamnés chacun à 15 mois de prison ferme et placés immédiatement au centre pénitentiaire de Majikavo. Les 47 kgs de viande de tortue ont été remises à l'Office Français de la Biodiversité (OFB) pour destruction.