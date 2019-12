2ème bilan d’étape du Plan d’action pour l'avenir de Mayotte

Mardi après-midi à la Case rocher, le préfet Jean-François Colombet a présenté le deuxième bilan du Plan d'Action pour l’Avenir de Mayotte . La ministre des outre-mer avait dressé un premier bilan d’étape en août dernier.

Abdérémane Saïd, Mayotte la 1ère •

Parmi les points abordés, le défi sécuritaire, les mesures pour l'habitat, les infrastructures, ou encore l'offre de soins. Le préfet Jean-François Colombet a mis en avant les efforts déployés par le gouvernement pour amener les effectifs des forces de l’ordre à 1070 personnes avec plus de 182 gendarmes et 121 policiers depuis 2016. Le troisième escadron de gendarmes mobiles, venu en mai 2018 est resté. Il y a en ce moment, plus de 106 réservistes de la gendarmerie contre 30 en 2017. Et pour compléter le dispositif, une nouvelle brigade de gendarmerie sera créée et installée à Démbéni en janvier prochain.

L’Etat veut également améliorer sensiblement l’offre de soins. 20 millions d’euros seront dédiés à 8 opérations urgentes telles que l’extension des capacités en néonatologie et en médecine. L’institut de formation en soins infirmiers, IFSI, verra ses capacités renforcées ; la validation en avril 2020 du 2ème site du CHM (Centre hospitalier de Mayotte) pour une mise en œuvre en 2021.

Et enfin, l’achèvement des travaux du centre de Petite-Terre pouvant accueillir 55 lits.

Des mesures d’attractivité ont été prises pour stabiliser les équipes et une indemnité particulière d’exercice est octroyée aux praticiens exerçant à Mayotte selon les termes du décret du 28 décembre 2018.

Le préfet a annoncé le rectorat de plein exercice pour janvier 2020. 1125 salles de classes construites ou rénovées et 233 postes créés et pourvus depuis la rentrée. Les professeurs des écoles formés à Mayotte passeront de 120 à 180 les prochaines années.