3,5%, l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires mettant fin à un gel qui date de 2017

Une nouvelle accueillie avec beaucoup de réserves par les syndicats qui doutent de son efficacité pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés face à une inflation galopante.

Djamilat Soidiki •

Le point d’indice sert de base au calcul du traitement des agents publics. Son augmentation signifie donc une revalorisation des salaires. Depuis sa mise en place, il évolue en fonction de la courbe de la hausse des prix à la consommation. Mais il avait été gelé entre 2010 et 2017, et son dégel de 0,6 % en 2016 et 2017 était insignifiant par rapport à l’inflation.

Même si face à l’inflation, ce dégel devenait indispensable pour donner un coup de pouce au pouvoir d’achat des français. Il sera effectif à partir du 1er juillet 2022. Il doit toucher 5,7 millions d’agents des 3 fonctions publiques, Etat, Hospitalière et territoriale et doit coûter 7,5 milliards à l’Etat…. C’est la plus forte hausse depuis 37 ans, a souligné le porte-parole du gouvernement.

En cas de validation du texte par le parlement le 18 juillet, les 700 000 agents au SMIC, verront leurs salaires passer de 1649, 48 euros à 1707,27 euros net/mensuel. Une augmentation qui reste en deçà des attentes des syndicats.

La CGT avait demandé une hausse de 10% notamment pour compenser un gel de plusieurs années et pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés face à une inflation galopante.