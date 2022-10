30 lycéens en immersion au CUFR de Mayotte

Ils sont lycéens et lycéennes en classe de terminale et sont 30 au total à participer à une semaine d’immersion au Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte. Une première au sein de l'établissement. L'objectif est de présenter aux futurs bacheliers la licence Accès Santé (LAS) du CUFR.

Ilona Youssouffa •

Visite du campus ou encore formation aux gestes de premiers secours sont au programme de la semaine d'immersion au Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte. Une semaine qui se déroule en deux temps, du 10 au 14 octobre2022 puis du 20 au 24 février 2023.

Ce projet est en partenariat avec le rectorat, la DEETS , le CHM et l’ARS puisque l’objectif de cette immersion est de présenter aux 30 élèves de terminale la licence Accès Santé (LAS) du CUFR mais il s'agit également de leur montrer les options qu'ils ont s'ils veulent poursuivent des études de santé sur le territoire. Ils ont une journée de pratique à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers vendredi et jeudi ce sera une journée avec des présentations et des exposés magistraux pour leur montrer le monde universitaire. Les premières journées se déroulent avec La Croix-rouge donc on a des formateurs de l'association qui dispensent la formation aux gestes de secours. Ounrouwati Abdallah Chargée de communication La réforme des études de santé, annoncée fin 2018, a connu une avancée majeure en 2020- 2021 avec la fin de la Première année commune aux études de santé (PACES). La réforme a introduit une volonté forte de diversifier les voies d’accès aux études de santé et les profils des étudiants tout en répondant aux besoins de santé de chaque territoire. Mais ce changement dans l’accès aux études de santé ne traduit pas pour autant un allégement de la difficulté dans les filières de santé qui restent des parcours d’études exigeants et sélectifs. Aujourd’hui, le CUFR souhaite donner plus de visibilité à cette formation qui offre de nombreux avantages aux futurs étudiants de la filière MMOP (médecine, maïeutique (sage-femme), odontologie (dentiste) et pharmacie).

partager l'article