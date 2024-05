34 ans d'engagement pour Soroptimist International Mayotte

Le dress code respecté pour la plupart des participantes, le bleu et le jaune, les couleurs du Club Soroptimist Mayotte. La rencontre est dédiée à la solidarité féminine et à la sororité.

Peu connu, le club existe pourtant depuis plus de trente ans à Mayotte, il compte 23 membres, des femmes qui s'engagent pour des femmes.

La réunion de ce lundi 21 mai est justement l'occasion de souligner l'importance de la solidarité entre elles et les réalisations du club sur le territoire en présence de la vice-présidente du Soroptimist International France Béatrice PELAGE- VALERE. Parmi les actions, le panier ramadan chaque année pour les femmes en situation de précarité ou encore la distribution de protection hygiènique pour le public vulnérable.

On a une action depuis dix ans maintenant sur l'excellence au féminin où on récompense les jeunes filles qui ont obtenu mention très bien au baccalauréat, parmi les autres actions, tous les ans on essaie d'organiser des conférences sur la santé, en 2022 sur le diabète chez les femmes, en 2023 sur l'endométriose et en 2024 nous souhaitons faire une conférence sur les maladies cardio-vasculaires chez les femmes.