Immigration clandestine La lutte s'intensifie à Mayotte

La préfecture de Mayotte publie les données sur la lutte contre l’immigration clandestine.

L.D •

Le baromètre de la lutte contre l’immigration clandestine publié ce 12 septembre 2022 par la préfecture de Mayotte fait état de 929 étrangers en situation irrégulière interpellés en mer contre 646 en septembre 2021. Il y a eu 89 kwassas détectés contre 74.

Une hausse du nombre de Kwassas interceptés ou ayant fait demi-tour, 72 cette année contre 46 l'année dernière.

destruction de "kwassas" à la pelleteuse sur le terrain des Badamiers

Quant aux kwassas détruits, le baromètre relève 68 en septembre 2022 contre 45

Le nombre des passeurs interpellés est aussi en augmentation, avec 305 interpellations contre 274 de janvier à septembre 2021.

Concernant le bilan entre janvier et septembre 2022 il y a eu16 197 interpellations à terre contre 17 744. On dénombre 48 contrôles en matière de travail illégal avec 1 employeur et 5 employés concernés.

Le nombre de reconduite est en légère baisse comparé à l'année dernière et a doublé si on se réfère à l'année précédente en l'occurrence 2020