Abdullah Mikidadi : « Avec Jean-Luc Mélenchon, l’égalité va arriver très vite » »

Abdullah Mikidadi alias « Big », président du comité de soutien à Jean-Luc Mélenchon, était l’invité de Zakweli ce mercredi.

Bruno Minas •

Le candidat Jean-Luc Mélenchon n’a pas prévu de passage à Mayotte pendant son séjour à la Réunion, « Je suis allé le rejoindre à la Réunion » explique Abdullah Mikidadi, « l’important ce n’est pas la présence du candidat, c’est de travailler sur Mayotte. Jean-Luc Mélenchon connait les problèmes de Mayotte ».

« Ce sera la rupture avec tout ce qui se faisait avant. La 5ème République a atteint ses limites, nous allons former une assemblée constituante ». Abdullah Mikidadi assure : « Avec Jean-Luc Mélenchon, l’égalité va arriver très vite. Nous nous engageons pour un SMIC net à 1 400 euros par mois, et un peu plus de 1 000 euros par mois pour les étudiants ».

« Nous allons effacer cette impression que nous avons d’être des citoyens de seconde zone » promet-il.