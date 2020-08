L'actualité régionale 26 Août

Bruno Minas •

COMORES



Le gouvernement annonce la réouverture des frontières pour le 7 septembre



Par la voix du ministre de l’économie Houmed Msaidié, les autorités comoriennes ont annoncé la réouverture des frontières et donc des liaisons aériennes à compter du 7 septembre prochain. La décision a été rendue publique à l’issue d’un conseil interministériel qui s’est tenu ce mardi. « Cette réouverture se fera sous certaines conditions » a déclaré M. Msaidié, sans toutefois préciser lesquelles, « elles seront communiquées en temps voulu ». On ne sait pas encore si cette réouverture des lignes aériennes et maritimes concernera les liaisons avec Mayotte. C’est à l’initiative de la France qu’elles ont été interrompues depuis le mois de mars. Il y a eu cependant quelques exceptions pour des vols de rapatriement et des reconduites à la frontière par bateau vers l’île d’Anjouan.







MADAGASCAR



Une barque de migrants à destination de Mayotte a été interceptée par les gendarmes d’Ambanja, au sud de Diego-Suarez. Il y avait 20 passagers à bord. Ils ont été interpellés sauf trois qui ont réussi à prendre la fuite. Le site « Newsmada » précise que chaque passager aurait payé un peu plus de 600 euros pour la traversée, donc une recette de 12 000 euros était prévue pour les passeurs.



MADAGASCAR



Le déconfinement se poursuit. Les transports publics vont reprendre du service à partir d’aujourd’hui



C’est une reprise sous condition, pour limiter la circulation du virus. Masque et liquide hydro-alcoolique obligatoire dans les autobus et les taxis bien sûr. Les chauffeurs et les employés devront porter une visière en plus du masque. Les taxis devront prendre trois passagers pas plus, et n’ont pas le droit d’augmenter leurs tarifs. On ne peut pas non plus aller partout. Le trafic est autorisé sur la RN2 entre Tana et Tamatave, mais les habitants de Tana ne peuvent pas aller dans les autres provinces, en revanche les habitants des provinces pourront aller à Tana. C’est quand même une bonne nouvelle pour les transporteurs qui rongeaient leurs freins depuis mars. Chacun souhaite seulement qu’ils ne se laissent pas aller aux excès de vitesse habituels. Le journal « L’Express » les appelle « les transportueurs ». Le trafic aérien reprend également. Les passagers devront présenter un test négatif avant d’embarquer.







AFRIQUE DU SUD



La plus grande mosquée de l’Océan Indien, située à Durban, a été en partie détruite par un incendie



D’immenses flammes et des colonnes de fumée étaient visibles en plein centre ville. Les pompiers sud-africains ont lutté lundi et mardi pour tenter de sauver cet édifice historique. Il n’y a pas de victimes, tout le monde a pu être évacué. Construite au 19ème siècle, la Mosquée Juma Masjid est la plus grande de l’Océan Indien c’est certain ; c’est même la plus grande de tout l’hémisphère sud. Elle peut accueillir 7 000 fidèles. Les enquêteurs ne pensent pas qu’il s’agit d’un acte criminel, mais plutôt d’un court-circuit. Tout le quartier autour de cet édifice historique a été évacué et bouclé.









MAURICE



Ce n’est pas encore le moment de réaliser des films dans les paysages paradisiaques de l’île Maurice. Une équipe de la chaine Netflix l’a appris à ses dépens



28 personnes étaient arrivées à l’île Maurice lundi pour un tournage. Parmi elles, une actrice argentine de 31 ans. Elle a été testée positive hier ; mais elle est asymptomatique, son état est stable ; il n’empêche qu’elle est quand même hospitalisée. Tout le reste de l’équipe a été testé négatif mais devra rester en quarantaine stricte. La surveillance étroite des frontières mauriciennes a permis de limiter le nombre de cas. On en a comptabilisé 348 depuis le début de l’épidémie.