AMALCA se mobilise pour le dépistage du cancer du sein

L’Association Mahoraise pour la Lutte contre le Cancer ne cesse de rappeler l’importance de se faire dépister.

De nombreuses activités sont prévues dans le cadre d’Octobre Rose.

De nombreuses manifestations sont organisées pendant le mois d’octobre pour sensibiliser et informer la population sur cette maladie. Des manifestations mises en place par REDECA Mayotte en collaboration avec AMALCA. Une nouvelle association qui mérite d’être soutenue.Créée en 2013, AMALCA rassemble toutes les personnes physiques ou morales désireuses d’aider à la lutte contre le cancer à Mayotte. Avec l’ouverture du service d’oncologie au CHM , les membres d’AMALCA vont se former pour pouvoir tenir compagnie aux patients qui le souhaitent.AMALCA mène des actions de prévention et de sensibilisation des cancers dans le département.La trentaine de membres que compte l’association coordonne et favorise toutes les initiatives privées tendant à développer la lutte contre le cancer.AMALCA prévoit même d’offrir des soins de beauté et de bien-être aux malades, histoire de leur mettre un peu de baume au cœur.